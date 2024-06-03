Jose Mourinho'dan üstü kapalı tehdit: Tüm dünya bu ligi izleyecek, sesimi yükseltmem gerekirse yükseltirim Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Portekizli hocanın "Fenerbahçe için sesimi yükseltmem gerekirse, iki kere düşünmem" demesi dikkat çekti.

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ensonhaber.com

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, kendisi için düzenlenen imza töreninde açıklamalarda bulundu.

Deneyimli teknik adam, "Portekiz'de Türkiye Ligi canlı olarak veriliyor. Haftada 2 maç yayınlanıyor. Fenerbahçe ile iletişime geçmeden önce Türkiye Ligi'ni izliyordum. Benim de iyi ve kötü şeylerim vardır. Gittiğim yere ilgi çekerim. Avrupa'da daha fazla insan burayı izleyecek. Türkiye Ligi için çalışmaya geldim. Ancak temelde Fenerbahçe için geldim. Türkiye Ligi'nin daha iyi bir lig olmasını istiyorum. Fenerbahçe için sesimi yükseltmem gerekirse, iki kere düşünmem." dedi.

"Çok iyi bir takım kuracağız"

Geride kalan sezonla ilgili gelen soruya cevap veren Mourinho, şunu söyledi: