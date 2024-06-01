Kariyerinde 27 kupa kazanan Jose Mourinho, Fenerbahçe ile anlaştı...
Kazandığı başarılarla adından söz ettiren Portekizli teknik adam, geçtiğimiz günden bu yana sosyal medyanın da gündeminde.
2019 yılında Tottenham ile anlaşan Mourinho'nun takımla yaptığı ilk toplantı viral oldu.
Hepinizin efendi insanlar olduğunu düşünüyorum ama 90 dakika boyunca efendi olamazsınız. P.ç olmalısınız, ama zeki p.çler, aptal p.çler değil. Oraya maçı kazanmaya çıkan p.z.v.nkler olarak çıkmalısınız. Lanet olsun kazanmalıyız. Her şeyinizi ortaya koyun, zaten iyi oyuncular olmasaydınız hayatta buraya gelmezdim.
"Tottenham ile bağ kuramadım"
Öte yandan Jose Mourinho'nun geçtiğimiz yıl verdiği bir röportaj da dikkat çekiyor. Kariyeri boyunca bağ kuramadığı tek takımın Tottenham olduğunu söyleyen Portekizli çalıştırıcı şunları söylemişti:
Çalıştırdığım bütün takımlarla harika bir bağ kurdum. Ben Real Madrid, Inter ve Roma taraftarı olduğumu söylediğimde benimle dalga geçiyorlar. Sarı-kırmızılılardan ayrılırken benim için zor olacak. Bugüne kadar görev aldığım takımlar arasında bir bağ olmayan, bir şey hissetmediğim tek takım, Tottenham idi. Umarım sözlerim Tottenham taraftarlarınca yanlış anlaşılmaz. Bu belki de Kovid dönemi olması ve statların boş olmasından ya da başkanın çok bir şey vermemesinden kaynaklandı.
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