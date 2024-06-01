Jose Mourinho'nun Tottenham dönemindeki takım toplantısı gündem oldu Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho'nun Tottenham döneminde yaptığı takım toplantısı sarı-lacivertli taraftarların ilgi odağı oldu.

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ensonhaber.com

Kariyerinde 27 kupa kazanan Jose Mourinho, Fenerbahçe ile anlaştı...

Kazandığı başarılarla adından söz ettiren Portekizli teknik adam, geçtiğimiz günden bu yana sosyal medyanın da gündeminde.

2019 yılında Tottenham ile anlaşan Mourinho'nun takımla yaptığı ilk toplantı viral oldu.

Hepinizin efendi insanlar olduğunu düşünüyorum ama 90 dakika boyunca efendi olamazsınız. P.ç olmalısınız, ama zeki p.çler, aptal p.çler değil. Oraya maçı kazanmaya çıkan p.z.v.nkler olarak çıkmalısınız. Lanet olsun kazanmalıyız. Her şeyinizi ortaya koyun, zaten iyi oyuncular olmasaydınız hayatta buraya gelmezdim.

"Tottenham ile bağ kuramadım"

Öte yandan Jose Mourinho'nun geçtiğimiz yıl verdiği bir röportaj da dikkat çekiyor. Kariyeri boyunca bağ kuramadığı tek takımın Tottenham olduğunu söyleyen Portekizli çalıştırıcı şunları söylemişti: