Jose Mourinho'yu bekleyen Fenerbahçe taraftarından Aziz Yıldırım tezahüratı Fenerbahçe taraftarı, Jose Mourinho'nun Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda düzenlenecek imza töreni öncesinde bir araya gelerek başkan adayı Aziz Yıldırım lehine tezahüratlarda bulundu.

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ensonhaber.com

Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho İstanbul'a geldi.

Sabah saatlerinde Londra'dan kalkan Mourinho'yu taşıyan uçak, saat 14.50 sıralarında Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptı.

Tecrübeli teknik adama Fenerbahçe Başkan Ali Koç, Sportif Direktör Mario Branco ve iş insanı Acun Ilıcalı da eşlik etti.

Helikopterle ayrıldı

Jose Mourinho, havalimanı dışında kendisini bekleyen sarı-lacivertli taraftarlara el salladıktan sonra kendisini bekleyen helikoptere binerek konaklayacağı otele götürüldü.

Portekizli hoca için bu akşam saat 19.00'da Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda bir imza töreni düzenlenecek.

Fenerbahçe taraftarından Aziz Yıldırım tezahüratı

Bu organizasyon öncesinde ise Fenerbahçe taraftarları, stadyumun etrafında bir araya geldi.

Coşkulu taraftar grubu, Mourinho'nun takımın başına geçmesiyle büyük bir mutluluk yaşarken, başkan adayı Aziz Yıldırım adına tezahüratlarda bulundu.

Fenerbahçeli futbolseverler, efsane başkanın ismini söyleyerek sevgi gösterisinde bulundu.