Josef de Souza bireysel idmanlara başladı

Beşiktaş’ın 33 yaşındaki ön liberosu Josef de Souza, yeşil sahalara mümkün olan en kısa sürede dönebilmek için bireysel çalışmalarına başladı.

Yeni sezonda şampiyonluk mücadelesi verecek olan Beşiktaş'ta sakatlık yaşayan Josef de Souza, beklenenden daha erken bir sürede sahalara dönebilmek için çabalarını sürdürüyor.

Ortalama olarak 2.5 ay kadar sahalardan uzak kalması beklenen Brezilyalı, kulüpteki herkesten büyük destek görüyor.

Çebi ve Ismael'den destek

Ameliyat olduktan sonra bilindiği üzere Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Josef'i yalnız bırakmamış ve hastanede ziyaret etmişti.

Teknik direktör Valerien Ismael, orta saha oyuncularıyla yaptığı görüşmelere oynayamayacak durumda olmasına karşın Josef'i de dahil etti ve tüm detayları anlattı.

Erken dönüş sözü vermişti

Siyah-beyazlı formayı bir an evvel terletmek için bireysel çalışmalara başlayan Josef de Souza, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin kendisini ziyaret ettiği gün sahalara olabildiğince erken dönüş sözü vermişti.

Beşiktaş'ta Valerien Ismael'in yardımcıları Josef ile ilgili tüm detayları takip ediyor.