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Josef de Souza: Tanrı'ya şükürler olsun

Josef de Souza: Tanrı'ya şükürler olsun

Beşiktaş'ta Josef de Souza Altay maçının ardından, "Tanrı'ya şükürler olsun. Bugün dualarım, sakatlanmamak ve maçı kazanmak üzerineydi. İkisi de kabul oldu." ifadelerini kullandı.