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- Josef de Souza: Tanrı'ya şükürler olsun
Josef de Souza: Tanrı'ya şükürler olsun
Beşiktaş'ta Josef de Souza Altay maçının ardından, "Tanrı'ya şükürler olsun. Bugün dualarım, sakatlanmamak ve maçı kazanmak üzerineydi. İkisi de kabul oldu." ifadelerini kullandı.
- Haber Merkezi
- 19.02.2022 - 21:25
Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş evinde İzmir ekibi Altay ile karşı karşıya geldi.
Beşiktaş mücadeleyi 1-0 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.
Maçın ardından Beşiktaş'ta Josef de Souza açıklamalarda bulundu.
"BUGÜN DUALARIM KABUL OLDU"
Josef açıklamalarında, "Tanrı'ya şükürler olsun. Bugün dualarım, sakatlanmamak ve maçı kazanmak üzerineydi. İkisi de kabul oldu.
En az 4 net pozisyon yakaladık ama top bir şekilde içeri girmedi. 2-0'ı bulmadığınızda, rakibiniz biraz daha öz güven yakalıyor. Bugün kazanmak önemliydi. İleriki maçlarda 1-0'dan sonra 2-0 ve 3-0'ı bulup daha rahat maçlar geçireceğimizden eminim." ifadelerini kullandı.