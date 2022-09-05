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    Josef de Souza'dan saldırı açıklaması

    Ankaragücü maçında taraftarın saldırısı sonrası kırmızı kart gören Josef de Souza, konuyla ilgili açıklama yaptı.
    • 05.09.2022 - 16:34
    • Güncelleme : 05.09.2022 - 16:55
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    Josef de Souza'dan saldırı açıklaması

    Beşiktaş, Ankaragücü maçı sonrası yaşadığı olaylara ilişkin açıklama yayınlarken, bir açıklama da maç bitiminde kırmızı kart gören Josef de Souza'dan geldi.

    Josef'den açıklama

    Saldırgana karşı sadece kendini savunduğunu belirten Josef, "Saldırı toplu olarak bulunduğumuz yere yönelikti. Elinde bıçak mı var, ne var bilmiyoruz. Cenk dönmeseydi, saldırgan belini kırardı. Ne niyetle saldırdığını bilemeyiz. Benim saldırma niyetim yok. Sadece savunup bırakıyorum. Kenara koşarak hemen güvenliği, polisi çağırmaya çalıştım. Bu, görüntülerde de görülüyor. Niyetim kötü olsaydı polisi ve güvenliği çağırmazdım. Hakem benden rica etti ve ben de tüm maçta hakeme yardımcı oldum. dedi.

    Yaşanan olayların tekrarlanmamasını uman Brezilyalı oyuncu, "Neden kart gördüğümü anlamakta güçlük çekiyorum. Bu tip olayların saha içinde olması en büyük üzüntüm. Umarım bir daha yaşanmaz. Kafamızın içinde sadece futbol olmalı, gerisi bizi ilgilendirmiyor." ifadelerinde bulundu.

    Josef de Souza dan saldırı açıklaması #1


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