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Josef de Souza'dan tepki
Beşiktaş'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Brezilyalı Josef, Ankaragücü maçında yaşanan olaylar sonrasında sosyal medya hesaplarındaki fotoğraflarını siyah yaparak tepkide bulundu.
- 05.09.2022 - 16:19
Süper Lig'in 5.haftasında Ankaragücü - Beşiktaş maçında 90 dakikanın ardından bir taraftarın Salih Uçan'a attığı tekme damga vurdu.
Yaşanan olayların ardından siyah-beyazlılarda Josef de Souza kırmızı kart gördü.
Josef, profilini kararttı
Brezilyalı futbolcu Instagram ve Twitter hesaplarındaki profil fotoğraflarını siyah yaptı.
Diğer taraftan Beşiktaş, geniş kapsamlı bir savunma hazırlayarak, TFF'ye başvuracak.
Beşiktaş, kırmızı kartın iptalini istedi
Siyah-beyazlılar Futbol Federasyonu'nun bu kırmızı kartı kaldırmasına dair açıklamada bulundu.