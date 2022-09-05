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    Josef de Souza'dan tepki

    Beşiktaş'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Brezilyalı Josef, Ankaragücü maçında yaşanan olaylar sonrasında sosyal medya hesaplarındaki fotoğraflarını siyah yaparak tepkide bulundu.
    • 05.09.2022 - 16:19
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    Josef de Souza'dan tepki

    Süper Lig'in 5.haftasında Ankaragücü - Beşiktaş maçında 90 dakikanın ardından bir taraftarın Salih Uçan'a attığı tekme damga vurdu.

    Yaşanan olayların ardından siyah-beyazlılarda Josef de Souza kırmızı kart gördü.

    Josef, profilini kararttı

    Brezilyalı futbolcu Instagram ve Twitter hesaplarındaki profil fotoğraflarını siyah yaptı.

    Diğer taraftan Beşiktaş, geniş kapsamlı bir savunma hazırlayarak, TFF'ye başvuracak.

    Josef de Souza dan tepki #1

    Josef de Souza dan tepki #2

    Beşiktaş, kırmızı kartın iptalini istedi

    Siyah-beyazlılar Futbol Federasyonu'nun bu kırmızı kartı kaldırmasına dair açıklamada bulundu.


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