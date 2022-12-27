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    Joshua King: Böyle devam etmeliyiz

    Fenerbahçe'nin Hatayspor'u 4-0 mağlup ederek yeniden lider olduğu karşılaşmada gol atan Joshua King maçı değerlendirdi.
    • 27.12.2022 - 22:31
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    Joshua King: Böyle devam etmeliyiz

    Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe ile Hatayspor karşı karşıya geldi. Şükrü Saraçoğlu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Fenerbahçe 4-0'lık skorla kazandı.

    Fenerbahçe'nin Norveçli golcüsü Joshua King, 4-0 kazanılan Hatayspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

    "Böyle devam etmeliyiz"

    Ligin uzun bir maraton olduğuna dikkat çeken King, "Son maçta aldığımız mağlubiyetten sonra iyi bir cevap vermeliydik. İyi bir oyun sergiledik. Böyle devam etmeliyiz. Tek maç üzerinden değerlendirmemek gerekiyor, lig uzun bir maraton. Bundan sonraki maç için çalışacağız." dedi.

    Joshua King: Böyle devam etmeliyiz #1

    "Fenerbahçe'de oynadığım futboldan çok keyif alıyorum"

    Forvetteki partnerinin kim olduğunun önemli olmadığını söyleyen Norveçli oyuncu, "Bana göre kim oynarsa oynasın; Michy, Enner, Serdar Dursun... Beraber çalışıyoruz. İyi bir partnerlik ortaya koymaya çalışıyoruz. Bugün de gollerimizi attık. Serdar Dursun da attı, onun için mutluyum. Santforlar için gol atmak önemli. Ancak bu şekilde özgüven kazanır. Şanslıyım ki etrafımda iyi oyuncular var. Fenerbahçe'de oynadığım futboldan çok keyif alıyorum." diyerek sözlerini noktaladı.

    Joshua King: Böyle devam etmeliyiz #2


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