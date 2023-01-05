Joshua King: Galatasaray maçı için sabırsızlanıyoruz

Fenerbahçe'nin Norveçli hücum oyuncusu Joshua King, Galatasaray maçı öncesinde takım olarak hazır olduklarını ve maç için sabırsızlandıklarını belirtti.

Süper Lig'in 18. haftasında Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak olan dev Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesinde Fenerbahçe'nin Norveçli futbolcusu Joshua King basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı.

Bu sezon sarı-lacivertli formayla 12 maça çıkan ve 5 gol 3 asist ile oynayan King, Galatasaray derbisi öncesinde iddialı açıklamalarda bulundu.

"Ben ve takım arkadaşlarım bu maç için sabırsızlanıyoruz"

Derbi için sabırsızlandığını aktaran King, "Trabzonspor maçında kaybettikten sonra bu iki maçtan galibiyet aldık. İçinde bulunduğumuz durumdan çıkmamız önemliydi. Fenerbahçe'ye ilk geldiğimizde en yakın arkadaşım bahsetmişti. "8 Ocak'taki maça hazır ol" demişti. Bu maç için sabırsızlanıyorum. Biliyorum ki taraftarımız son düdüğe kadar arkamızda olacaklar. Ben ve takım arkadaşlarım bu maç için sabırsızlanıyoruz." dedi.

"Galatasaray'a gol atmak ekstra önemli olur"

Amaçlarının şampiyonluk olduğunu belirten Joshua King, "Bunu buraya gelmeden önce duymuştum. Türk arkadaşlarım bana bahsetmişti, 'Galatasaray'a gol atarsan taraftarlar seni daha çok sever 'demişlerdi. Ben böyle düşünmüyorum. Asıl amacımız lig şampiyonu olmak. Her maçta takıma yardımcı olmak istiyorum. Günün sonunda bizim için önemli olan ligi kazanmak. Takıma bu anlamda yardımcı olmak istiyorum. Galatasaray'a gol atmak ekstra önemli olur ama önemlisi o maçı kazanmak." ifadelerini kullandı.

"Böyle bir teknik direktöre sahipseniz başarmamanız mümkün değil"

Sakatlığını değerlendiren King, "Her oyuncu için sakatlanmak ve takımdan uzak kalmak zordur. Buraya katıldığımda sezon öncesi hazırlık dönemi geçirememiştim. Daha sonra 10 haftalık bir sakatlık yaşamıştım. O dönemde takımın bir parçası olamamak benim için zordu. Ailemi de buraya getirmiştim. Dünya Kupası arası benim için gökten gelen mucize gibi oldu. Bu arada çok çalıştık. Bu da bana hem fiziksel anlamda hem de öz güven kazanma adına yardımcı oldu. Her forvet oynadığında gol atıp asist yapmaks ister. Messi ve Ronaldo da gol ve asist yapmadığı maçlar oldu. Mental olarak çok iyi hazırlanıyoruz. Böyle bir teknik direktöre sahipseniz başarmamanız mümkün değil." sözlerini sarf etti.

"O an kendimi bir asker gibi hissettim ki taraftarların yüzünü güldüreyim"

Asker selamı hakkında konuşan Joshua King, "Daha önce yaptığım gol sevinci değildi. İçimden gelmişti. Taraftarların gösterdiği ilgiyi daha önce hiçbir yerde görmemiştim. O an kendimi bir asker gibi hissettim ki taraftarların yüzünü güldüreyim. Galatasaray'a gol atarsam o sevinci yaparım." ifadelerinde bulundu.

"Dünya Kupası arasında çok çalıştık"

Detaylı olarak çalıştıklarını söyleyen King, "Kendimi iyi hissediyorum. İyi oyunculardan oluşan bir takımımız var. Teknik direktörün bize verdiği doğru yapıya antrenmanda çok çalışmayı eklediğinizde kendiliğinden geliyor. Çok detaylı çalışıyoruz ve fazla çalışıyoruz. Dünya Kupası arasında çok çalıştık. Bu dediğim şartlar olduğunda performans sergilemek kolay oluyor. Özellikle evimizdeki maçlarda futbolcunun kalpten oynamaması imkansız." değerlendirmesini yaptı.

"Kimin daha iyi olduğunu göreceğiz"

Galatasaray'dan 1 gün önce maç yapmalarının avantaj olmadığını belirten Joshua King, "Bunun bir avantaj olduğunu düşünmüyorum. Eğer bir takım ekstra iki üç gün dinleniyorsa avantaj olabiliyor. Biz maçımızı deplasmanda oynadık. Stresliydi. Hem onların hem de bizim yeterince izleyecek süremiz var. Onlar da bizler de hazırız. O gün geldiğinde kimin daha iyi olduğunu göreceğiz." dedi.

"Hakemlere güveniyorum"

Her ligde hakem hatalarının olabileceğini söyleyen King, "Ben futbolcuyum. Saha içinde yapmam gerekenlere odaklanmaya çalışıyorum. Hakemlere güveniyorum. İngiltere'de de olabiliyordu. Onlar da insanlar. Pazar günü oynayacağımız maçta üç puanın ötesinde önemli bir maç. Hakemin nötr olması lazım. Premier Lig'de de hakem kararlarından memnun olmadığım anlar olmuştu. Ama bu normal. Her ligde olabilir. Bence hakemin yapması gereken akıllı ve sabırlı olup oyunun akmasını sağlamalı." ifadelerinde bulundu.