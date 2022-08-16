Joshua King: Rakipler için tehdit olacağız

6-0'lık Kasımpaşa galibiyetinde takımına 1 gol ile destek veren Fenerbahçeli golcü Joshua King, maçın sonunda açıklamalarda bulundu ve "Rakipler için tehdit olacağız" dedi.

Süper Lig'in 2'nci haftasında Kasımpaşa, Fenerbahçe'yi ağırladı.

Karşılaşmayı sarı-lacivertliler, 6-0'lık skorla kazandı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri, 8'inci dakikada Joshua King, 34.'üncü ve 58'inci dakikalarda Enner Valencia, 45+3'üncü dakikada Emre Mor ile 86'ncı ve 90+2'nci dakikalarda Arda Güler kaydetti.

Öte yandan Fenerbahçe 'de sezon başında kadroya katılan 30 yaşındaki Norveçli golcü Joshua King, kariyerindeki ilk Fenerbahçe golünü attı ve açıklamarda bulundu.

Joshua King, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İyi bir takım olduğumuzu düşünüyorum"

"Tabii ki bizim için sonuç mutluluk verici. Geçen hafta hayal kırıklığı yaşadık. Bugün oynadığımız maçı kazanmamız gerekiyordu. Kırmızı kart işimizi kolaylaştırdı. Bazen kırmızı kartlar sizin ritminizi düşürebilir ama bizim için böyle olmadı. İyi bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Yeni oyuncular var, birlikte hareket ederek iyi sonuçlar almak istiyoruz.

"Bu lig dışarıdan küçümseniyor ama zorlu bir lig"

Premier Lig'de 7 sene oynadım ve zorlu bir ligdi. Bu lig dışarıdan küçümseniyor ama zorlu bir lig. Daha çok gol atabilirdik. Performans olarak yüzde 80-85'im. Daha iyi performans gösterebilirim. Şu an yüzde yüz değilim.

"Rakipler için tehdit olacağız"

Performansımdan dolayı memnunum. Hocamın istediklerinin yerine getirmeye çalıştım. Enner Valencia ile iyi bir kombinasyon oluşturduk. İleri uçta harika oyuncularımız, hepimizin birbirini iyi anlaması ile beraber rakipler için tehdit olacağız."