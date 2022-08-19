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    Joshua King'in formu yükseliyor

    Fenerbahçe'nin bu sezonki yeni transferlerinden Joshua King, Austria Wien maçındaki performansıyla formunu yükselttiğini gösterdi.
    • 19.08.2022 - 08:35
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    Joshua King'in formu yükseliyor

    Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Joshua King, performansıyla dikkati çekti.

    Sarı-lacivertli takıma katılmasının ardından ilk maçlarında bekleneni veremeyen tecrübeli hücumcu, son 2 maçta skora yaptığı katkıyla ön plana çıktı.

    Gole katkı sağlıyor

    Süper Lig'de Fenerbahçe'nin son oynadığı karşılaşmada gol ve gol pası yapan 30 yaşındaki oyuncu, Austria Wien karşısında da 8. dakikada takımını öne geçiren golü kaydetti.

    Joshua King in formu yükseliyor #1


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