Juan Mata: Galatasaray’ı ve Türk futbolunu temsil ettim

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Galatasaray'ın İspanyol oyuncusu Juan Mata, UEFA Danışma Kurulu'nda Galatasaray'ı ve Türk futbolunu temsil ettiğini söyledi.

UEFA'nın futbolu geliştirmek için oluşturduğu danışma kurulunda yer alan Mata, kulüp televizyonuna yaptığı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Çok büyük bir gündü. Kuruldaki aktif tek oyuncuydum. Galatasaray’ı ve Türk futbolunu temsil ettim. Eski oyuncuların ve bu önemli günün parçası olmak çok güzel bir duyguydu. Deneyimlerimi sordular, Galatasaray, Türkiye'de Avrupa kupası alan tek kulüp ve Türkiye’nin en büyük kulübü olduğu için benimle çok ilgilendiler. Türkiye’nin en büyük kulübünde oynamanın nasıl bir duygu olduğunu anlattım. Şampiyon olursak, şampiyonluklara bir tane daha ekleyeceğimizi konuştuk."