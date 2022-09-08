Petrol
87.84
-0.18%
Euro
18.2429
0.02%
Dolar
18.2388
0.13%
Altın
1.007
0.02%
Borsa
3466
1.84%
Bitcoin
352.488
1.90%
BTXN Coin
5.02
3.29%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Güneşli 19 C
    Juan Mata İstanbul'da

    Juan Mata İstanbul'da

    Galatasaray'ın yeni transferi Juan Mata, İstanbul'a geldi.
    • 08.09.2022 - 10:48
    • Güncelleme : 08.09.2022 - 11:37
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Transferin son saatlerinden adeta ayağa kalkan Galatasaray, Juan Mata'yı kadrosuna kattı.

    Sarı-kırmızılılar, Manchester United ile sözleşmesi sona eren İspanyol yıldız ile görüşmelere başlandığını açıkladı. Juan Mata imza için İstanbul'a geldi.

    Sadece bir sırt çantası ile İstanbul'a gelen Juan Mata ilk açıklamasında, "Çok mutluyum. Çok umutlu ve hevesliyim. Diğer takım arkadaşlarımın buraya geliş görüntülerini izledim. Bu yüzden taraftarımızla buluşmak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

    Juan Mata İstanbul da #1

    James'ten vazgeçildi

    Juan Mata, Galatasaray'dan yıllık 1.8 milyon euro alacak. Galatasaray, Mata ile anlaşmasının ardından James Rodriguez'den vazgeçti.

    Mata ayrıca, kariyerinde Valencia, Chelsea, Manchester United gibi takımların formasını giydi.

    Juan Mata İstanbul da #2


    İlginizi Çekebilir

    James Webb, Tarantula Bulutsusu'nu görüntüledi
    Teknoloji

    James Webb, Tarantula Bulutsusu'nu görüntüledi

    Murat A. kazanç garantisi veren yöntemi açıklıyor
    CryptoTrade

    Murat A. kazanç garantisi veren yöntemi açıklıyor

    Nevşehir'de TOKİ konutlarının çevresi yenileniyor
    Emlak

    Nevşehir'de TOKİ konutlarının çevresi yenileniyor

    Görüş Bildir