Juan Mata İstanbul'da

Galatasaray'ın yeni transferi Juan Mata, İstanbul'a geldi.

Transferin son saatlerinden adeta ayağa kalkan Galatasaray, Juan Mata'yı kadrosuna kattı.

Sarı-kırmızılılar, Manchester United ile sözleşmesi sona eren İspanyol yıldız ile görüşmelere başlandığını açıkladı. Juan Mata imza için İstanbul'a geldi.

Sadece bir sırt çantası ile İstanbul'a gelen Juan Mata ilk açıklamasında, "Çok mutluyum. Çok umutlu ve hevesliyim. Diğer takım arkadaşlarımın buraya geliş görüntülerini izledim. Bu yüzden taraftarımızla buluşmak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

James'ten vazgeçildi

Juan Mata, Galatasaray'dan yıllık 1.8 milyon euro alacak. Galatasaray, Mata ile anlaşmasının ardından James Rodriguez'den vazgeçti.

Mata ayrıca, kariyerinde Valencia, Chelsea, Manchester United gibi takımların formasını giydi.