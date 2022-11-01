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    Juan Mata'dan gündeme ilişkin açıklamalar

    Juan Mata'dan gündeme ilişkin açıklamalar

    Galatasaray'ın başarılı oyuncusu Juan Mata, 'Mata&Atam' esprileri hakkında ilk kez konuştu. Yıldız isim, "Türk halkı ile bir bağ kurmamı sağladı" dedi.
    • 01.11.2022 - 11:36
    • Güncelleme : 01.11.2022 - 11:49
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    Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Juan Mata, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

    Sözlerine İstanbul hakkındaki görüşleriyle başlayan Mata, "Hem İstanbul'u hem de kulübü tanımaya başladım. Beni çok sıcak karşıladılar ve şehre bayıldım. Çok sıcak bir ortam. İlk golümü attığım için de çok mutluyum. Bir sonraki maça hazırlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

    Juan Mata dan gündeme ilişkin açıklamalar #1

    "Kutlamaları düşünmek heyecanlandırıyor"

    Galatasaray'ın Türkiye'nin en büyük takımı olduğunu söyleyen Mata, "Türkiye'nin en büyük kulübü olarak Galatasaray'ın amacı, bulunduğu her kupayı kazanmaktır. Benim de buraya gelirken amacım, Galatasaray gibi büyük bir kulüpte kupalar için mücadele etmekti. Şampiyonluk kutlamalarını düşünmek bile beni heyecanlandırıyor." dedi.

    "Göze çarpan iki takım var"

    Üç büyüklerin yanı sıra şampiyonluk yarışında direkt göze çarpan iki takım olduğunu dile getiren Mata, "Şu anda liderliğe yakın olan takımlar, şampiyonluk için mücadele edecek takımlar. 3-4 maç üst üste kazanıp puan farkı yaratmak çok önemli diye düşünüyorum. Bizim de yapmak istediğimiz bu, üst üste maçlar kazanmak. Özellikle aradan önceki 2 maçı kazanıp, aradan sonra da enerjimiz yüksek bir şekilde geri dönüp kazanmaya devam edelim istiyoruz. Hem biz hem de rakip takımlar, ligin seviyesini yükseltecek üst seviyede oyuncular getirdiler, bu da hissediliyor diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

    Juan Mata dan gündeme ilişkin açıklamalar #2

    "Türk halkı ile bağ kurmamı sağladı"

    Yıllarıdr 'Mata'nın tersi Atam' şeklindeki capslere konu olan Mata, konuyla ilgili görüşüne, "Bu çok güzel rastlantı oldu benim için. 'Atam' şeklindeki isim oyunu beni çok mutlu etti ve Türk halkı ile bir bağ kurmamı sağladı." diyerek sözlerini noktaladı.

    Juan Mata dan gündeme ilişkin açıklamalar #3


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