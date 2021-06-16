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- Juventus, Alvaro Morata'nın kiralık sözleşmesini 1 yıl daha uzattı
Juventus, Alvaro Morata'nın kiralık sözleşmesini 1 yıl daha uzattı
Juventus, Alvaro Morata’nın kiralık sözleşmesini 1 yıl daha uzattığını açıkladı.
- AA
- 16.06.2021 - 02:57
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus, İspanyol golcüsü Alvaro Morata’nın kiralık sözleşmesini 1 yıl daha uzattığını bildirdi.
Juventus'tan yapılan yazılı açıklamada, 28 yaşındaki İspanyol golcünün gelecek sezon da siyah-beyazlı formayı giyeceği belirtildi.
137 MAÇTA 47 GOL
İspanya'nın Atletico Madrid takımından geçen sezon kiralanan Morata, 2014-2016 arasında da Juventus’ta top koşturmuştu.
İspanyol golcü, bugüne kadar Juventus formasıyla 137 maçta 47 gol attı.