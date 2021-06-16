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    Juventus, Alvaro Morata'nın kiralık sözleşmesini 1 yıl daha uzattı

    Juventus, Alvaro Morata’nın kiralık sözleşmesini 1 yıl daha uzattığını açıkladı.
    • AA
    • 16.06.2021 - 02:57
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    Juventus, Alvaro Morata'nın kiralık sözleşmesini 1 yıl daha uzattı

    İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus, İspanyol golcüsü Alvaro Morata’nın kiralık sözleşmesini 1 yıl daha uzattığını bildirdi.

    Juventus'tan yapılan yazılı açıklamada, 28 yaşındaki İspanyol golcünün gelecek sezon da siyah-beyazlı formayı giyeceği belirtildi.

    137 MAÇTA 47 GOL

    İspanya'nın Atletico Madrid takımından geçen sezon kiralanan Morata, 2014-2016 arasında da Juventus’ta top koşturmuştu.

    İspanyol golcü, bugüne kadar Juventus formasıyla 137 maçta 47 gol attı.

    Juventus, Alvaro Morata nın kiralık sözleşmesini 1 yıl daha uzattı #1

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