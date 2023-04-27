Juventus'u yenen Inter final biletini kaptı İtalya Kupası yarı final rövanş maçında Inter, konuk ettiği Juventus'u 1-0 yenerek finale yükselen takım oldu.

AA

Inter, İtalya Kupası yarı final ilk maçında deplasmanda 1-1 berabere kaldığı ezeli rakiplerinden Juventus'u ağırladı.

Ev sahibi Federico Di Marco'nun 15. dakikada attığı golle rakibini 1-0 mağlup etti ve rövanş maçında elde ettiği skor üstünlüğüyle İtalya Kupası'nda finale yükselen taraf oldu.

Inter kadrosundaki milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu da ilk 11'de başladığı müsabakada 83. dakikaya kadar mücadele etti ve daha sonra yerini Roberto Gagliardini'ye bıraktı.

Diğer bilet için avantaj Fiorentina'da

Kupa yarı finalinin diğer ayağında ise Fiorentina, Cremonese'yi ağırlayacak.

Fiorentina, deplasmandaki ilk maçta Cremonese'yi 2-0 yenerek rövanş maçı öncesi avantajlı bir skor elde etmişti.