Kaan Ayhan'dan Mert Hakan Yandaş'a şampiyonluk göndermesi Galatasaraylı Kaan Ayhan, Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş için göndermeli bir paylaşımda bulundu.

ensonhaber.com

Süper Lig'de şampiyonluk heyecanının son haftaya taşındığı gecede gülen taraf, Konyaspor'u deplasmanda 3-1 yenen Galatasaray oldu.

Şampiyonluk sevinci yaşanırken, ezeli rakipler Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki atışmalar devam ediyor.

"Tek başıma oynayacağım diyen" Mert Hakan Yandaş'a yanıt verdi

Mert Hakan Yandaş'ın Galatasaray'ı mağlup ettikleri maçın ardından soyunma odası koridorlarında "Tek başıma oynayacağım onlarla dedim" sözlerine gönderme yapan Kaan Ayhan, dikkat çeken bir ifade kullandı.

"Tek başıma şampiyon olacağım"

Kaan Ayhan yaptığı paylaşımda, "Tek başıma şampiyon olacağım dedim onlara ben." ifadelerini kullandı.

Galatasaraylı yıldızın bu paylaşımı birçok sarı kırmızılı taraftar tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.