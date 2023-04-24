Kadıköy'de VAR uyarısı sonrası İstanbulspor penaltı kazandı İstanbulspor, Fenerbahçe ile oynadığı maçın ikinci yarısında VAR tavsiyesi üzerine penaltı kazandı. Topun başında geçen Valon Ethemi, kaleci İrfan Can Eğribayat'ı geçmeyi başardı.

Süper Lig'in 31. hafta müsabakasında Fenerbahçe, İstanbulspor'la karşılaştı. Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan bu mücadelenin ikinci yarısında İstanbulspor VAR incelemesi sonrası penaltı kazandı. VAR çağırdı, hakem penaltıyı verdi 52. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Eze, Samet'ten sıyrıldı ve şutunu çekti. Eze'nin vuruşu Ferdi'den döndü. Eze, pozisyonda elle oynama ve penaltı bekledi. Hakem Kadir Sağlam oyunu sürdürdü. Kadir Sağlam, VAR uyarısı sonrası pozisyonu izledi ve penaltı kararı verdi. Sağlam, ayrıca Ferdi Kadıoğlu'na sarı kart gösterdi. İstanbulspor'da penaltıda topun başına geçen Valon Ethemi, 57. dakikada durumu 2-1'e getirdi. (Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)