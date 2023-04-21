Kadın Futbol Süper Ligi ekibi ABB FOMGET'ten TFF'ye statü değişikliği tepkisi Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET, TFF'nin statü değişikliğine tepki göstererek, "Ligi 13 puan altımızda 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe, ligden çekilen Hatayspor ile eşleşip direk çeyrek finale katılırken, biz Hakkarigücü ile oynamak zorunda bırakılıyoruz. Bu doğru bir uygulama değil" dedi.

AA

Kadın Futbol Süper Ligi ekiplerinden Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) statü değişikliği kararına tepki gösterdi.

"Bu doğru bir uygulama değil"

ABB FOMGET Kulübü Yönetim Kurulu adına yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"Ligi 13 puan altımızda 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe, ligden çekilen Hatayspor ile eşleşip direk çeyrek finale katılırken, biz Hakkarigücü ile oynamak zorunda bırakılıyoruz. Bu doğru bir uygulama değil."

TFF'nin 28 Mart 2023 tarih ve 69 sayılı kararıyla statüde değişikliğe gittiği hatırlatılarak, şu ifadeler kullanıldı:

"Federasyon söz konusu kararla direkt düşmeyi kaldırıp, play-out sistemi getirdi. Lige başlanan statüde A Grubu'nda son 2 takım (Dudullu, Altay), B Grubu'nda da son 3 takım (Trabzon, Adana İdman Yurdu, Kireçburnu) düşecekti. Lakin A Grubu'nda Hatayspor deprem nedeniyle çekildiğinden, play-off sayısını tamamlamak için geçmiş dönemdeki örneklere ve dünya genelindeki teamüllere bakılarak Dudulluspor'un da ilk 7'ye eklenmesi bekleniyordu."

"Takdiri spor kamuoyuna bırakıyoruz"

Alınan kararla ABB FOMGET'in ligi ikinci sırada bitirdiği halde play-off elemesi oynamak zorunda bırakıldığı kaydedilen açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

"Ancak TFF'nin ilgili toplantıda 'çekilenler dikkate alınmaz' kararı sonrası Dudulluspor kendisini düşmemek için play-out maçları oynamak zorunda buldu. Biz ise ligi 2. sırada tamamlayıp diğer grubun 7'ncisi ile oynayacaktık. Fenerbahçe ilk günden itibaren kendisini otomatikman rakibi olarak gördüğü Hakkarigücü maçının hazırlıklarına başladığını resmi sosyal hesaplarından dahi paylaştı. Şu an geldiğimiz durumda; ligi 13 puan altımızda 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe, ligden çekilen Hatayspor ile eşleşip direk çeyrek finale katılırken, biz Hakkarigücü ile oynamak zorunda bırakılıyoruz.