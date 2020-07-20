Kane, hayatının en anlamlı penaltı atışını kullandı

Kane, hayatının en anlamlı penaltı atışını kullandı

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Tottenham'ın golcü futbolcusu Harry Kane, erkek çocuk sahibi olacak. Yıldız oyuncu, bebeğinin cinsiyetini kullandığı penaltı atışıyla öğrendi.

Premier Lig'de 6. sırada bulunan Tottenham'ın yıldız futbolcusu Harry Kane'nin, mutlu günü.

Bu sezon çıktığı 33 maçta 23 gol atıp 2 de asist yapan İngiliz forvet, hayatının en anlamlı penaltı atışını gerçekleştirdi.

ERKEK ÇOCUĞU OLACAK

Bebeğinin cinsiyetini öğrenmek için topun başına geçen 26 yaşındaki futbolcu, kale direğine bağlanan balonu patlattı.

Çıkan mavi renkle erkek bebeği olacağını öğrenen tecrübeli golcü, büyük bir mutluluk yaşadı.