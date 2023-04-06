Karabağ-Galatasaray maçında depremzedeler için 12 milyon lira gelir elde edildi Azerbaycan'ın Karabağ ekibi Türkiye'deki depremzedeler yararına Galatasaray'la yaptıkları karşılaşmadan 12 milyon 336 bin Türk lirası gelir elde edildiğini duyurdu.

AA Azerbaycan'ın Karabağ takımı ile Galatasaray, Türkiye'deki depremzedeler yararına Bakü'de karşı karşıya gelmiş, karşılaşmayı sarı-kırmızılılar 2-1 kazanmıştı. Karabağ kulübünden yapılan açıklamada 26 Mart'ta oynanan karşılaşmadan 1 milyon 90 bin 455 manat (12 milyon 336 bin Türk lirası) toplandığı bildirildi. Karşılaşmanın Türkiye'deki yayın hakları ve Türkiye'den verilen reklam gelirlerinin Galatasaray tarafından açılan yardım hesabına yatırılacağı kaydedildi. Bilet satışı, reklam ve Azerbaycan'daki yayın haklarından elde edilen gelirin ise kısa zamanda Türkiye'deki uygun hesaba yatırılacağı aktarıldı. Destek olan şirketlere ve maçı izleyen 62 binden fazla futbolsevere teşekkür edildi.