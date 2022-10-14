Karabükspor, Amatör Lig'e düştü

Geçtiğimiz senelerde Süper Lig'de mücadele eden Karabükspor, alt liglerde düşmeye devam ederken Bölgesel Amatör Lig'e kadar düşüş yaşadı.

4 yıl önce Süper Lig'de mücadele eden Karabükspor, Bölgesel Amatör Lig'de üst üste iki maçta sahaya çıkamadığı için Karabük Amatör Ligi'ne düşürüldü.

2017-2018 sezonunda ekonomik sıkıntılar yaşadığı için Süper Lig'den düşüş yaşayan ve daha sonra hızlıca alt liglere inmeye başlayan Karabük ekibi, Bölgesel Amatör Lig’e düştü.

Karabükspor, ilk iki hafta maçına çıkamadı

Birçok eski oyuncusu ve teknik adamına borcu bulunan, kulübün bazı eski yöneticileri yolsuzluk iddiasıyla yargılanan kırmızı-mavili ekip, bu sezon Bölgesel Amatör Lig 5. Grup’taki ilk iki hafta maçına çıkamadı.

Gelecek sezon Karabük Amatör Ligi'nde oynayacaklar

Karabük İdmanyurdu ve Kavaklıderespor maçlarına çıkamadığı için Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Amatör Disiplin Kurulu tarafından 3-0 hükmen mağlup sayılan Karabükspor, ayrıca bir alt lige düşürüldü. Bu sezon kalan maçlarının tamamında 3-0 hükmen mağlup sayılacak Karabük ekibi, gelecek sezon Karabük Amatör Ligi’nde mücadele edecek.

"Artık bizim de gücümüz bir yere kadar"

Kulüp başkanı Mehmet Yüksel, “takımın bittiği” bir zamanda göreve geldiklerini ve taşın altına ellerini koyduklarını söyledi.

Yönetimiyle son 3-4 sezondur bütün engellere ve güçlüklere rağmen takımı hem içeride hem de deplasmanda sahaya çıkardıklarını anlatan Yüksel, “Artık bizim de gücümüz bir yere kadar. Hep son ana kadar elimizden geleni yapacağız demiştim. Bunu da yaptık. Bu sürede kimse bize destek olmadı, aksine köstekler konuldu. Ben ve yönetimim, son gücümüze kadar takımı taşıdığımız için içimiz rahat. Bu takıma sahip çıkmayanları ve bu hale gelmesine neden olanları, bu kent unutmayacak.” diye konuştu.