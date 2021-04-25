Karantinadan çıkan Mostafa Mohamed, Galatasaray'ı kurtardı

Maç gününe kadar İstanbul'da karantinada olan Mostafa Mohamed, testinin negatif çıkmasıyla tarifeli uçakla dün Antalya'ya geçerek oyuna sonradan girdiği maçta golle tanıştı.

Koronavirüsten dolayı takımla birlikte Antalya kampına katılmayan Mostafa Mohamed, 10 günlük süresini doldurdu ve negatif çıkınca arkadaşlarına dahil oldu.

Karantinada bulunması nedeniyle Antalya'ya götürülmeyen Mısırlı futbolcu, dün sabah üçüncü kez testten geçti ve sonucunun negatif olduğu ortaya çıktı.





Bunun üzerine gerekli hazırlıkları yapan sarı-kırmızılılar, tarifeli uçakla Mostafa Mohamed'i kente getirdi. TFF ve Sağlık Bakanlığı yönergeleri doğrultusunda takıma katıldığı dile getirilen sarı-kırmızılı oyuncunun karantina sürecinde de kişisel çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

Buna rağmen teknik direktör Fatih Terim, Mostafa Mohamed'i ilk 11'de oynatmak yerine yedekte bırakmayı tercih etti.

Mısırlı futbolcu oynamayı çok istediği halde Terim, fiziksel olarak sıkıntı yaşayabileceğini düşünerek, ancak ikinci yarıda oyuna aldı.





GOLÜ BEBEĞİNE ADADI

Süper Lig kariyerindeki 6. golüne kavuşan Mostafa, elini ağzına götürüp ve emzik şeklinde yaparak golü, üç aylık bebeğine adadı.



