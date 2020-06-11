Karton taraftarlar arasında O'Neal da yerini aldı

Northampton Town, NBA'in efsane basketbolcusu Shaquille O'Neal'ın kartonunu tribüne yerleştirdi.

Süper Lig'de Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Yeni Malatyaspor gibi kulüplerin de dahil olduğu akımı, ilk olarak Bundesliga ekibi Borussia Mönchengladhach başlatmıştı.

Bu akıma yapılan en ilginç karton ise İngiltere 2. Lig ekibi Northampton Town'dan geldi.

Northampton Town, NBA'in efsane basketbolcusu Shaquille O'Neal'ın kartonunu tribüne yerleştirdiğini açıkladı.

''MAÇINIZI İZLEMEYE GELMEK İSTERİM''

Northampton Town'un başkanı Kelvin Thomas ile yıllara dayanan bir iş arkadaşlığı bulunan Shaq, İngiliz kulübü için bir video mesaj da yolladı.

Shaq, Northampton Town için yolladığı mesajında; "Kelvin ve takıma Şans diliyorum. Umarım ligi en yüksekte bitirirsiniz. İlerleyen zamanda bir maçınızı izlemeye gelmek isterim." sözlerini kullandı.

Northampton Town'dan yapılan açıklamada ise; "Shaquille O'Neal'ı, İngiltere'ye gelişinde maçımızı izlemek üzere davet ettik. Onunla görüşmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz. Muhtemelen bizim en 'büyük' taraftarımız kendisi." ifadeleri yer aldı.