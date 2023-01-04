Petrol
80.59
-1.84%
Euro
19.9049
0.70%
Dolar
18.7411
0.10%
Altın
1.121
1.42%
Borsa
5608
0.00%
Bitcoin
319.845
0.38%
BTXN Coin
7.34
2.22%
Bitexen
7ºC
İstanbul
Çok bulutlu 7 C

    Kasımpaşa Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Kasımpaşa Alanyaspor maçı hangi kanalda?

    Kasımpaşa Alanyaspor maçının saati, günü ve kanalı merak ediliyor. Kasımpaşa bugün Alanyaspor'u misafir edecek. Peki Kasımpaşa Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta?
    • 04.01.2023 - 12:08
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kasımpaşa Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Kasımpaşa Alanyaspor maçı hangi kanalda?

    İlgiyle takip edilen Kasımpaşa Alanyaspor maçının saati ve kanalı gibi konular merak ediliyor. Alt sıralardan ayrılmak isteyen iki takım heyecanlı maçı beklemeye başladı. Alanyaspor ile Kasımpaşa, daha önce 19 defa karşı karşıya gelmişti. Her iki takımın da 2 maçı beraberlik ile sonuçlanmıştı. Peki, Kasımpaşa Alanyaspor maçı ne zaman?

    Kasımpaşa Alanyaspor maçı ne zaman?

    Süper Lig'in 17'inci hafta mücadelesinde Kasımpaşa, Alanyaspor karşılaşması yaşanacak ve Kasımpaşa Alanyaspor'u misafir edecek. Karşılaşma 4 Ocak Çarşamba günü saat 17.00'da oynanacak. Heyecanlı mücadele, Bein Sports 2 kanalı üzerinden canlı olarak izlenebilecek.

    Bugün hangi maçlar var?

    17:00 Kayserispor – Fatih Karagümrük Spor Toto Süper Lig Bein Sports 1

    20:00 Galatasaray – Ankaragücü Spor Toto Süper Lig Bein Sports 1

    20:00 Konyaspor – Sivasspor Spor Toto Süper Lig Bein Sports 2


    ABD'de bankalar kripto varlıklara ilişkin riskler konusunda uyarıldı
    Ekonomi

    ABD'de bankalar kripto varlıklara ilişkin riskler konusunda uyarıldı

    Para Kazanmanın Robotik Sistemi Artık Türkiye'de!
    Advertorial

    Para Kazanmanın Robotik Sistemi Artık Türkiye'de!

    Mersin'de terör operasyonu:4 tutuklu
    Gündem

    Mersin'de terör operasyonu:4 tutuklu

    Görüş Bildir