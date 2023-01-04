Kasımpaşa Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Kasımpaşa Alanyaspor maçı hangi kanalda?

Kasımpaşa Alanyaspor maçının saati, günü ve kanalı merak ediliyor. Kasımpaşa bugün Alanyaspor'u misafir edecek. Peki Kasımpaşa Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta?

İlgiyle takip edilen Kasımpaşa Alanyaspor maçının saati ve kanalı gibi konular merak ediliyor. Alt sıralardan ayrılmak isteyen iki takım heyecanlı maçı beklemeye başladı. Alanyaspor ile Kasımpaşa, daha önce 19 defa karşı karşıya gelmişti. Her iki takımın da 2 maçı beraberlik ile sonuçlanmıştı. Peki, Kasımpaşa Alanyaspor maçı ne zaman?

Kasımpaşa Alanyaspor maçı ne zaman?

Süper Lig'in 17'inci hafta mücadelesinde Kasımpaşa, Alanyaspor karşılaşması yaşanacak ve Kasımpaşa Alanyaspor'u misafir edecek. Karşılaşma 4 Ocak Çarşamba günü saat 17.00'da oynanacak. Heyecanlı mücadele, Bein Sports 2 kanalı üzerinden canlı olarak izlenebilecek.

Bugün hangi maçlar var?

17:00 Kayserispor – Fatih Karagümrük Spor Toto Süper Lig Bein Sports 1

20:00 Galatasaray – Ankaragücü Spor Toto Süper Lig Bein Sports 1

20:00 Konyaspor – Sivasspor Spor Toto Süper Lig Bein Sports 2