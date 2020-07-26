Kasımpaşa-Başakşehir maçının ilk 11'leri

Süper Lig'in son haftasında şampiyon Başakşehir, Kasımpaşa'nın konuğu olacak.

Geçtiğimiz hafta Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Başakşehir, ligin son maçına çıkacak.

Kasımpaşa ile deplasmanda mücadele edecek olan turuncu-lacivertliler, bu karşılaşmadan da galip ayrılarak şampiyonluğun tadını çıkarmak istiyor.

İLK 11'LER

Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Meriah, Brecka, Haddadi, Pavelka, Aytaç, Yusuf, Hajradinovic, Thiam, Koita

Başakşehir: Volkan, Caicara, Mehmet, Ponck, Aziz, Gökhan, Berkay, Visca, Aleksic, Elia, Guldbrandsen