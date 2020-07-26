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    Kasımpaşa-Başakşehir maçının ilk 11'leri

    Süper Lig'in son haftasında şampiyon Başakşehir, Kasımpaşa'nın konuğu olacak.
    • Haber Merkezi
    • 26.07.2020 - 16:06
    • Güncelleme : 26.07.2020 - 16:06
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    Kasımpaşa-Başakşehir maçının ilk 11'leri

    Geçtiğimiz hafta Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Başakşehir, ligin son maçına çıkacak.

    Kasımpaşa ile deplasmanda mücadele edecek olan turuncu-lacivertliler, bu karşılaşmadan da galip ayrılarak şampiyonluğun tadını çıkarmak istiyor.

    İLK 11'LER

    Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Meriah, Brecka, Haddadi, Pavelka, Aytaç, Yusuf, Hajradinovic, Thiam, Koita

    Başakşehir: Volkan, Caicara, Mehmet, Ponck, Aziz, Gökhan, Berkay, Visca, Aleksic, Elia, Guldbrandsen

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