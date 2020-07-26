- En Son Haber
- Futbol Haberleri
- Kasımpaşa-Başakşehir maçının ilk 11'leri
Kasımpaşa-Başakşehir maçının ilk 11'leri
Süper Lig'in son haftasında şampiyon Başakşehir, Kasımpaşa'nın konuğu olacak.
- Haber Merkezi
- 26.07.2020 - 16:06
- Güncelleme : 26.07.2020 - 16:06
Geçtiğimiz hafta Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Başakşehir, ligin son maçına çıkacak.
Kasımpaşa ile deplasmanda mücadele edecek olan turuncu-lacivertliler, bu karşılaşmadan da galip ayrılarak şampiyonluğun tadını çıkarmak istiyor.
İLK 11'LER
Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Meriah, Brecka, Haddadi, Pavelka, Aytaç, Yusuf, Hajradinovic, Thiam, Koita
Başakşehir: Volkan, Caicara, Mehmet, Ponck, Aziz, Gökhan, Berkay, Visca, Aleksic, Elia, Guldbrandsen