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Kasımpaşa-Başakşehir maçının muhtemel 11'leri
Şampiyon Başakşehir, Süper Lig'in 34. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olacak.
- Haber Merkezi
- 26.07.2020 - 09:30
Süper Lig'in 34. haftasında şampiyon Başakşehir, sezonun son maçına Kasımpaşa deplasmanında çıkıyor.
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak ve saat 17:00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek. Maç beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.
Maç öncesinde geçen hafta şampiyonluğunu ilan eden Başakşehir'in 69 puanı bulunurken 11. Kasımpaşa'nın maç öncesinde 42 puanı bulunuyor.
Süper Lig'de 2019-2020 sezonunu son maçında iki takımın da kadrosunda eksik oyuncu bulunmuyor.
MUHTEMEL 11'LER
Kasımpaşa: Ramazan Köse, Hadergjonaj, Meriah, Brecka, Haddadi, Pavelka, Aytaç Kara, Quaresma, Hajradinovic, Thiam, Koita.
Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara, Ponck, Skrtel, Clichy, Mehmet Topal, Gökhan İnler, Elia, Gulbrandsen, Berkay Özcan, Robinho.