Kasımpaşa - Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak. Karşılaşma Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki saat 19.00'da başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.

Trabzonspor'la 29. haftada deplasmanda 0-0 sona eren mücadelenin ardından biri hükmen olmak üzere oynadığı tüm maçları kazanan siyah-beyazlılar, 74 puanla ligde 3. sırada yer alıyor.

Ligde oynadığı son 3 maçtan da galibiyetle ayrılarak küme düşme tehlikesini atlatan Kasımpaşa ise 43 puanla 10. basamakta bulunuyor.

Muhtemel 11'ler

Kasımpaşa: Erdem, Hadergjonaj, Donk, Djilobodji, Yasin, Malsa, Hajradinovic, Eysseric, Fall, Mortada, Koita

Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Necip, Saiss, Masuaku, Salih, Hadziahmetovic, Gedson, Redmond, Cenk, Aboubakar.