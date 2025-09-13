Kasımpaşa, Fatih Karagümrük'e şans tanımadı

Süper Lig'in 5. haftasında Fatih Karagümrük ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadelede kazanan 1-0'lık skorla konuk ekip Kasımpaşa oldu.

KAZANAN KASIMPAŞA

Kasımpaşa, 31. dakikada Muhammed Kadıoğlu'nun ters vuruşu sonrası gelen golle galibiyete ulaştı.

Öte yandan Kasımpaşa'da Habib Gueye, 76. dakikada ikinci sarı kartla oyun dışında kaldı.

İKİ TAKIMIN PUANI DA 3

Şota Arveladze yönetimindeki Kasımpaşa bu sezon hem ilk kez kazandı, hem de ilk kez puanla tanıştı.

Marcel Licka'nın başında olduğu Fatih Karagümrük ise dördüncü lig maçında, üçüncü kez kaybetti ve 3 puanla haftayı kapattı.

SIRADAKİ MAÇLAR

Süper Lig'de gelecek hafta Fatih Karagümrük, Başakşehir'i ağırlayacak. Kasımpaşa, Fenerbahçe'yi konuk edecek.