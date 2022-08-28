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    Kasımpaşa, ilk galibiyetini aldı

    Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa, evinde ağırladığı Hatayspor'u 1-0 mağlup ederek bu sezon ilk galibiyetini aldı. Hatayspor ise ligde puanla tanışamadı.
    • 28.08.2022 - 21:27
    • Güncelleme : 28.08.2022 - 21:28
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    Kasımpaşa, ilk galibiyetini aldı

    Sezona istediği gibi başlayamayan Kasımpaşa, Süper Lig'in 4. haftasında Hatayspor ile karşı karşıya geldi. Kasımpaşa, Hatayspor'u 1-0 yenerek ligdeki ilk 3 puanını almış oldu.

    Sezonun ilk golü Hajradinovic'den

    Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadelede Kasımpaşa'nın galibiyet golünü 36.dakikada Haris Hajradinovic kaydetti ve bu gol Kasımpaşa'nın yeni sezonda attığı ilk gol oldu.

    İstanbul temsilcisi, yeni sezonda ilk galibiyetine ulaşırken ve haftayı 3 puanla tamamladı. Kasımpaşa, önümüzdeki hafta Antalyaspor'a konuk olacak.

    Ligin son sırasında bulunan ve henüz puanla tanışamayan Hatayspor ise önümüzdeki hafta Adana Demirspor'u ağırlayacak.

    Kasımpaşa, ilk galibiyetini aldı #1

    Kasımpaşa, ilk galibiyetini aldı #2


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