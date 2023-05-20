Kasımpaşa, İstanbulspor'u tek golle geçti Süper Lig'in 35. haftasında Kasımpaşa sahasında İstanbulspor'u 1-0'lık skorla mağlup etti.

Süper Lig’de 35. hafta maçında Kemal Özdeş yönetimindeki Kasımpaşa ile Fatih Tekke'nin ekibi İstanbulspor, hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetiminde Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

Alt sıraları yakından ilgilendiren bu kritik mücadelede kazanan 1-0'lık skorla konuk ekip Kasımpaşa oldu.

Kasımpaşa üst üste 2. kez kazandı

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 58. dakikada Yasin Özcan kaydetti. Kasımpaşa'da Fode Koita'nın 84. dakikada attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Geçtiğimiz hafta Sivasspor'u mağlup eden Kasımpaşa ligde üst üste 2. galibiyetini aldı. İstanbulspor ise ligde üst üste 2. mağlubiyetini yaşadı.

Kasımpaşa'nın 17 yaşındaki sol beki Yasin Özcan, Süper Lig'deki ikinci golünü kaydetti.

Kasımpaşa kritik bir üç puan aldı

Bu galibiyetle puanını 40'a çıkaran Kasımpaşa, ligde kalma yolunda çok önemli bir 3 puan aldı. Bir maçı eksik olan Giresunspor ile puan farkını 9 yaptı. İstanbulspor ise 35 puanla küme hattının bir basamak üstünde yer aldı.

Ligin bir sonraki haftasında Kasımpaşa, Alanyaspor'a konuk olacak. İstanbulspor ise Adana Demirspor'u ağırlayacak.