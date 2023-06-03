Kasımpaşa - Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri

Süper Lig'in 37. haftasında Trabzonspor, Alanyaspor ile evinde karşı karşıya gelecek.
Şenol Güneş Spor Kompleksi'ndeki mücadele saat 19.00'da başlayacak. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nın yöneteceği maç, beIN Sports 2 ekranlarında yayınlanacak.
Bordo-mavili takımda Jean-Philippe Gbamin, Uğurcan Çakır, Marc Bartra, Maxi Gomez, Yusuf Yazıcı ve Stefano Denswil'in sakatlıkları bulunuyor.
Muhtemel 11'ler
Trabzonspor: Taha Tepe; Eren, Taha, Hüseyin, Larsen; Bakasetas, Siopis,Hamsik; Trezeguet, Visca, Umut
Alanyaspor: Yusuf Karagöz; Çağan, Furkan, Fatih, Yusuf, Doumbia, Fer, Oğuz, Umut, Candeias; Erencan