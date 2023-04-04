Kasımpaşa'da üçüncü Kemal Özdeş dönemi Kasımpaşa, takımdan ayrılan Selçuk İnan yerine teknik direktörlük görevine Kemal Özdeş'in getirildiğini duyurdu.

Süper Lig'de yaptığı 25 maçta 26 puan toplayan ve 13. sırada yer alan Kasımpaşa'da teknik direktör Selçuk İnan'la yollar ayrılmıştı.

İstanbul ekibi, bu ayrılığın ardından takımın yeni teknik direktörünü açıkladı. Lacivert-beyazlılar, Kemal Özdeş'i takımın başına getirdiğini duyurdu.

"Kasımpaşa ailesine hoş geldin Kemal Özdeş"

Kasımpaşa'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kasımpaşa ailesine hoş geldin Kemal Özdeş! Seni aramızda görmekten mutluluk duyuyoruz. Birlikte başaracağız!"

Kasımpaşa'yı 3. kez çalıştıracak

Daha önce Eylül 2016 - Ekim 2018 ve Haziran 2019 - Aralık 2019 tarihleri arasında iki kez Kasımpaşa'yı çalıştıran Kemal Özdeş, son olarak Yeni Malatyaspor'da görev aldı. Özdeş, 2020'den bu yana herhangi bir takımda görev almıyordu.

Özdeş, Kasımpaşa'nın başında çıktığı 101 resmi maçta 43 galibiyet, 17 beraberlik ve 41 mağlubiyet aldı.