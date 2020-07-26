Kasımpaşa'dan Başakşehir'e jest

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Kasımpaşalı futbolcular, şampiyonluğa ulaşan Başakşehir'i alkış ve çiçeklerle karşıladı.

Geçtiğimiz hafta Süper Lig'deki ilk şampiyonluğunu ilan eden Başakşehir, ligin son haftasında Kasımpaşa'nın konuğu oldu.

Lacivert-beyazlı ekip, Başakşehir'e örnek bir karşılama yaptı.

ALKIŞLARLA KARŞILADILAR

Mücadele henüz başlamadan seremoni öncesinde Kasımpaşalı futbolcular, şampiyonluğa ulaşan rakiplerini alkış ve çiçeklerle karşıladı.

FUAT ÇAPA, OKAN BURUK'A ÇİÇEK VERDİ

Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa, Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk'a çiçek verirken; kaptan Ricardo Quaresma ise Edin Visca'ya çiçek verdi.

BAŞAKŞEHİR SOSYAL MEDYADAN TEŞEKKÜR ETTİ

Kasımpaşa'nın bu jestinin ardından turuncu-lacivertliler ise resmi sosyal medya hesabı üzerinden teşekkür etti.