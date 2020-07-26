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    Kasımpaşa'dan Başakşehir'e jest

    Kasımpaşa'dan Başakşehir'e jest

    Kasımpaşalı futbolcular, şampiyonluğa ulaşan Başakşehir'i alkış ve çiçeklerle karşıladı.
    • Haber Merkezi
    • 26.07.2020 - 17:14
    • Güncelleme : 26.07.2020 - 17:14
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    Kasımpaşa'dan Başakşehir'e jest

    Geçtiğimiz hafta Süper Lig'deki ilk şampiyonluğunu ilan eden Başakşehir, ligin son haftasında Kasımpaşa'nın konuğu oldu.

    Lacivert-beyazlı ekip, Başakşehir'e örnek bir karşılama yaptı.

    ALKIŞLARLA KARŞILADILAR

    Mücadele henüz başlamadan seremoni öncesinde Kasımpaşalı futbolcular, şampiyonluğa ulaşan rakiplerini alkış ve çiçeklerle karşıladı.

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    FUAT ÇAPA, OKAN BURUK'A ÇİÇEK VERDİ

    Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa, Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk'a çiçek verirken; kaptan Ricardo Quaresma ise Edin Visca'ya çiçek verdi.

    BAŞAKŞEHİR SOSYAL MEDYADAN TEŞEKKÜR ETTİ

    Kasımpaşa'nın bu jestinin ardından turuncu-lacivertliler ise resmi sosyal medya hesabı üzerinden teşekkür etti.

    Kasımpaşa'dan Başakşehir'e jest #2

    Kasımpaşa'dan Başakşehir'e jest #3

    Kasımpaşa'dan Başakşehir'e jest #4

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