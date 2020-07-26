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Kasımpaşa'dan Başakşehir'e jest
Kasımpaşalı futbolcular, şampiyonluğa ulaşan Başakşehir'i alkış ve çiçeklerle karşıladı.
- Haber Merkezi
- 26.07.2020 - 17:14
- Güncelleme : 26.07.2020 - 17:14
Geçtiğimiz hafta Süper Lig'deki ilk şampiyonluğunu ilan eden Başakşehir, ligin son haftasında Kasımpaşa'nın konuğu oldu.
Lacivert-beyazlı ekip, Başakşehir'e örnek bir karşılama yaptı.
ALKIŞLARLA KARŞILADILAR
Mücadele henüz başlamadan seremoni öncesinde Kasımpaşalı futbolcular, şampiyonluğa ulaşan rakiplerini alkış ve çiçeklerle karşıladı.
FUAT ÇAPA, OKAN BURUK'A ÇİÇEK VERDİ
Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa, Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk'a çiçek verirken; kaptan Ricardo Quaresma ise Edin Visca'ya çiçek verdi.
BAŞAKŞEHİR SOSYAL MEDYADAN TEŞEKKÜR ETTİ
Kasımpaşa'nın bu jestinin ardından turuncu-lacivertliler ise resmi sosyal medya hesabı üzerinden teşekkür etti.