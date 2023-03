Kasımpaşalı Ryan Donk: Galatasaray şampiyonluğun favorisi

Spor Toto Süper Lig'in 25'inci haftasında yarın Galatasaray'ın konuğu olacak Kasımpaşa'da kaptan Ryan Donk, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

Bir dönem formasını giydiği Galatasaray ile arasında özel bir bağ olduğunu ifade eden 36 yaşındaki futbolcu şöyle konuştu:

"Her maça hazırlandığımız gibi Galatasaray maçına da hazırlanıyoruz. Tabii ki Galatasaray'la aramda özel bir bağ var. Sahada yapmamız gerekenleri bilmemiz lazım. İşleri Galatasaray için oldukça zorlaştırmamız lazım. Orada da elimizden gelenin en iyisini yapıp puan ve puanlar almaya çalışacağız. Her zamanki gibi orada ne zaman olsam aynı şekilde hissediyorum. Yine her zamanki gibi hissedeceğim. Çünkü aramızda bir aile bağı var. Sportif olarak rakip olsak bile orası benim her zaman evim ve evime geri dönmek oldukça iyi hissettirecek."