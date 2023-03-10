Kasımpaşalı Ryan Donk: Galatasaray şampiyonluğun favorisi Kasımpaşa'nın Surinamlı savunmacısı Ryan Donk, cumartesi günü oynayacakları Galatasaray maçıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Spor Toto Süper Lig'in 25'inci haftasında yarın Galatasaray'ın konuğu olacak Kasımpaşa'da kaptan Ryan Donk, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

Bir dönem formasını giydiği Galatasaray ile arasında özel bir bağ olduğunu ifade eden 36 yaşındaki futbolcu şöyle konuştu:

"Her maça hazırlandığımız gibi Galatasaray maçına da hazırlanıyoruz. Tabii ki Galatasaray'la aramda özel bir bağ var. Sahada yapmamız gerekenleri bilmemiz lazım. İşleri Galatasaray için oldukça zorlaştırmamız lazım. Orada da elimizden gelenin en iyisini yapıp puan ve puanlar almaya çalışacağız. Her zamanki gibi orada ne zaman olsam aynı şekilde hissediyorum. Yine her zamanki gibi hissedeceğim. Çünkü aramızda bir aile bağı var. Sportif olarak rakip olsak bile orası benim her zaman evim ve evime geri dönmek oldukça iyi hissettirecek."

"Antalya maçı motive etti"

"Tabii ki zor durumdan çıktık. Son oynadığımız maçta Hatayspor'a karşı son dakikada golü yemek oldukça yıkıcı oldu. Antalyaspor'a karşı aldığımız 3 puan motivasyon anlamında, takımı tekrar ayağa kaldırma açısından çok önemli. Biraz daha olumlu hava yaymak adına çok önemli. Bu da bizim takım olarak daha iyi olmamızı sağlayacak diye ümit ediyorum."

"Deprem olunca hayatımın sonuna geldim sandım"

"Gerçekten çok büyük bir felaketti. Bu tarz bir felaketi tecrübe ettiğinizde doğanın gücünü de görüyorsunuz. O anlarda ayakta kalıp kalmamak sizin elinizde olmuyor. Ben böyle hissettim. Çok şükür hayattayım. Ama o anı yaşadığımda sanki artık hayatımın sonuna gelmişim gibi hissettim."

"Galatasaray şampiyonluğun en büyük favorisi"