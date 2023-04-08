Kasımpaşa'nın attığı gol VAR tarafından iptal edildi Kasımpaşa, Trabzonspor karşısında Mustafa Eskihallaç ile golü buldu. Ancak hakem pozisyonu izledikten sonra faul olduğu gerekçesiyle golü iptal etti.

Süper Lig'de 28. hafta mücadelesinde Kasımpaşa, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda Trabzonspor'u konuk etti. Kasımpaşa, Trabzonspor ile oynadığı maçta farkı 2'ye çıkardı ancak bu gol geçerlilik kazanmadı. Mustafa'nın golü, faul nedeniyle sayılmadı Mücadelenin 57. dakikasında Savunma arkasına sarkan Mustafa Eskihellaç yay üzerinden hafif sol çaprazdan sağ ayağıyla vuruşunu yaptı ve topu ağlara gönderdi. Ancak Var tavsiyesi üzerine gelen hakem Burak Şeker, pozisyonun başında Eren Elmalı'ya faul yapıldığını tespit etti ve gol geçersiz sayıldı. Bu kararın ardından Kasımpaşalı oyuncular, hakem Burak Şeker'e tepki gösterdi. (Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)