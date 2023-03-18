Kasımpaşa'yla Ümraniyespor yenişemedi Süper Lig'in 26. haftasında Kasımpaşa, sahasında Ümraniyespor'la 1-1 berabere kaldı.

Süper Lig’de 26. hafta maçında Selçuk İnan yönetimindeki Kasımpaşa ile Recep Uçar'ın ekibi Ümraniyespor, hakem M. Kürşad Filiz yönetiminde Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

İki takım sahadan 1'er puanla ayrıldı

Mücadele 1-1 eşitlik ile sona erdi. Bu sonuçla iki takım 1'er puanın sahibi oldu.

Kasımpaşa, Mamadou Fall'ın 29. dakikada attığı golle öne geçti. Ümraniyespor bu gole Antonio Mrsic'in 41. dakikada penaltıdan attığı golle karşılık verdi. Maçın kalan kısmında ise başka gol çıkmadı.

Kasımpaşa, BAY geçecek

Bu beraberliğin ardından Kasımpaşa 26, Ümraniyespor 22 puana yükseldi.

Kasımpaşa, milli aranın ardından oynanacak olan 27. haftada Gaziantep FK ile karşılaşacağı için BAY geçecek. Ümraniyespor ise evinde Konyaspor'u konuk edecek.