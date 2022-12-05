Petrol
85.42
-1.68%
Euro
19.6556
0.13%
Dolar
18.6351
0.00%
Altın
1.077
0.07%
Borsa
4963
-1.65%
Bitcoin
323.762
0.79%
BTXN Coin
5.44
0.74%
Bitexen
10ºC
İstanbul
Çok bulutlu 10 C

    Kastamonu'da futbol maçında rakibi ile çarpıştı: Elmacık kemiği kırıldı

    Kastamonu 1. Amatör Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Tosyaspor ligin ikinci haftasında deplasmanda oynadığı Taşköprüspor maçında rakibi ile çarpışan kaleci Okan Karadağ ağır yaralandı.
    • 05.12.2022 - 01:58
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kastamonu'da futbol maçında rakibi ile çarpıştı: Elmacık kemiği kırıldı

    Kastamonu 1. Amatör Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Tosyaspor, deplasmanda Taşköprü Şehir Stadyumunda Taşköprüspor’a konuk oldu.

    Karşılaşmanın 72'nci dakikasında ceza sahası içinde Tosyaspor kalecisi Okan Karadağ, Taşköprüspor oyuncusu ile çarpıştı.

    Yüzüne darbe aldı

    Yüzüne ve gözüne aldığı darbe alan kaleci Okan’a ilk müdahale saha kenarında bulunan takım yetkilileri ve sağlık ekibi tarafından yapıldı.

    Statta karşılaşma için görevli ambulans bulunmayışı ise büyük tepki çekti. İlk müdahalesi sahada yapılan kaleci Okan Karadağ, haber verilmesi üzerine gelen ambulansla Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.

    Kastamonu'da futbol maçında rakibi ile çarpıştı: Elmacık kemiği kırıldı - Video

    Kastamonu da futbol maçında rakibi ile çarpıştı: Elmacık kemiği kırıldı #1

    Hastaneye sevk edildi

    Hastanede yapılan ilk müdahale sonrası kaleci Okan Karadağ önce Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine oradan da Ankara Şehir Hastanesine sevk edildi.

    Maçın hemen ardından Tosyaspor Başkanı Sefa Abayın ve yöneticiler, futbolcu arkadaşları hastaneye gelerek kaleci Okan Karadağ’ın durumu hakkında bilgi aldı.

    Kastamonu da futbol maçında rakibi ile çarpıştı: Elmacık kemiği kırıldı #2

    "Elmacık kemiklerinde ciddi kırıklar var"

    İHA'nın haberine göre, Taşköprü Devlet Hastanesinde yapılan kontrollerde kaleci Okan Karadağ’ın yüzünde elmacık kemiklerinde ciddi kırıklar ve kanama olduğunu ve Kastamonu’ya sevk edildiği söylendi.

    Yaşanan sakatlığın ardından Taşköprüspor ve Tosyaspor arasındaki maç devam etti. Maçı Taşköprüspor 2-1 kazandı.

    Kastamonu da futbol maçında rakibi ile çarpıştı: Elmacık kemiği kırıldı #3

    Kastamonu da futbol maçında rakibi ile çarpıştı: Elmacık kemiği kırıldı #4


    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!
    Advertorial

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!

    Yasemin Sakallıoğlu: Bir hayvana yenilmek gururdur benim için
    Magazin

    Yasemin Sakallıoğlu: Bir hayvana yenilmek gururdur benim için

    Galatasaray'dan Mauro Icardi açıklaması
    Futbol

    Galatasaray'dan Mauro Icardi açıklaması

    Görüş Bildir