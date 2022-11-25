Katar - Senegal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Katar - Senegal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

2022 Katar Dünya Kupası'nda Katar ile Senegal karşılaşacak. Maçın detayları belli oldu..

2022 Katar Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Grup aşamalarında ikinci maçlar bugün itibariyle başladı. Günün ilk maçında İran Galler'i 2-0 mağlup etti.

Ev sahibi Katar bugün Senegal ile karşılaşacak.Futbolseverler maçın detaylarını araştırmaya başladı. Maçın kaçta başlayacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı merak uyandırdı.

Katar Dünya Kupası açılış maçında Ekvador'a 2-0 mağlup oldu. Senegal ise Hollanda'ya 2-0 mağlup oldu. Puanı olmayan iki takım kozlarını paylaşacak. İşte maçın detayları..

Katar - Senegal maçı ne zaman oynanacak?

Katar - Senegal maçı bugün saat 16.00'da oynanacak. Al Thumama Stadyumu'nda oynanacak maçı İspanyol hakem Mateu Lahoz yönetecek. Katar - Senegal maçı TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.