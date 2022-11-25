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    Katar - Senegal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    2022 Katar Dünya Kupası'nda Katar ile Senegal karşılaşacak. Maçın detayları belli oldu..
    • 25.11.2022 - 15:39
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    Katar - Senegal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    2022 Katar Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Grup aşamalarında ikinci maçlar bugün itibariyle başladı. Günün ilk maçında İran Galler'i 2-0 mağlup etti.

    Ev sahibi Katar bugün Senegal ile karşılaşacak.Futbolseverler maçın detaylarını araştırmaya başladı. Maçın kaçta başlayacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı merak uyandırdı.

    Katar Dünya Kupası açılış maçında Ekvador'a 2-0 mağlup oldu. Senegal ise Hollanda'ya 2-0 mağlup oldu. Puanı olmayan iki takım kozlarını paylaşacak. İşte maçın detayları..

    Katar - Senegal maçı ne zaman oynanacak?

    Katar - Senegal maçı bugün saat 16.00'da oynanacak. Al Thumama Stadyumu'nda oynanacak maçı İspanyol hakem Mateu Lahoz yönetecek. Katar - Senegal maçı TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.


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