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- Katar - Senegal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Katar - Senegal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
2022 Katar Dünya Kupası'nda Katar ile Senegal karşılaşacak. Maçın detayları belli oldu..
- 25.11.2022 - 15:39
2022 Katar Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Grup aşamalarında ikinci maçlar bugün itibariyle başladı. Günün ilk maçında İran Galler'i 2-0 mağlup etti.
Ev sahibi Katar bugün Senegal ile karşılaşacak.Futbolseverler maçın detaylarını araştırmaya başladı. Maçın kaçta başlayacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı merak uyandırdı.
Katar Dünya Kupası açılış maçında Ekvador'a 2-0 mağlup oldu. Senegal ise Hollanda'ya 2-0 mağlup oldu. Puanı olmayan iki takım kozlarını paylaşacak. İşte maçın detayları..
Katar - Senegal maçı ne zaman oynanacak?
Katar - Senegal maçı bugün saat 16.00'da oynanacak. Al Thumama Stadyumu'nda oynanacak maçı İspanyol hakem Mateu Lahoz yönetecek. Katar - Senegal maçı TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.