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    Katar'da görev yapan atlı polislerimize yoğun ilgi

    Türkiye ile Katar arasındaki güvenlik iş birliği kapsamında 2022 FIFA Dünya Kupası organizasyonunda Katar Polis Gücü'nde görev alan Türk polisler ilgi odağı oldu.
    • 29.11.2022 - 10:42
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    Katar'da görev yapan atlı polislerimize yoğun ilgi

    Katar'da düzenlenen Dünya Kupası organizasyonunda güvenliği sağlamak için Türkiye'den yaklaşık 3 bin 500 Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) personeli gitmişti.

    Çevik kuvvet, bomba imha uzmanları ve atlı polisler, stat çevrelerinde, takımların otel ve kamp alanlarında görev yapıyor.

    Katar da görev yapan atlı polislerimize yoğun ilgi #1

    Büyük ilgi gösteriliyor

    Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 30 atlı polis de 27 ekim tarihinden beri Katar'da görev yapıyor.

    Maç günleri Katar Polisi ile birlikte tüm statlarda 4'erli, 5'erli gruplar halinde görev alan Türk Atlı Polislerine başta Katar halkı olmak üzere maçlara gelen tüm ülkelerin vatandaşları büyük ilgi gösteriyorlar ve polisler ile birlikte atların önünde fotoğraf çektiriyorlar.

    Katar da görev yapan atlı polislerimize yoğun ilgi #2


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