Katar'dan Dünya Kupası tepkilerine cevap

Katar Proje ve Kültürel Miras Yüksek Komitesi İcra Direktörü Fatma en-Naimi, ülkesine yönelik eleştirilerin yersiz olduğunu söyledi.

Katar Proje ve Kültürel Miras Yüksek Komitesi İletişim ve Medya Departmanı İcra Direktörü Fatma en-Naimi, Katar'ın uluslararası bir şampiyonaya ev sahipliği yapmasına yönelik tepkilerin çoğunun, tüm büyük etkinliklerin ve buna ev sahipliği yapan ülkelerin maruz kaldığı bir durum olduğunu belirtti.

Naimi, Katar'ın 2022 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmasının uygun olmadığı yönündeki eleştirileri AA muhabirine değerlendirdi.

"Her ülke bunlara maruz kalıyor"

"Katar'ın uluslararası bir şampiyonaya ev sahipliği yapmasına yönelik tepkilerin çoğu, tüm büyük etkinliklerin ve buna ev sahipliği yapan ülkelerin maruz kaldığı normal bir durumdur." diyen Naimi, Katar'ın Dünya Kupası'na hazırlanma yolculuğunun 2010 yılında başladığını, tepkilerin çok olduğu söylense de bu çerçeveden bakıldığında aslında bunun normal olduğunu belirtti.

Katar'ın yapacağı ev sahipliğinin, Orta Doğu'da ilk olması nedeniyle medya tarafından iyi bir şekilde takip edildiğini; Orta Doğu'nun da çatışma ve savaşlarla ilişkilendirildiğini kaydeden Naimi, "Uluslararası kurum ve medya kuruluşlarının Katar'a gelip ülkenin hazır olduğuna bizzat şahit olmaları ve algılarını doğrudan test etmeleri için tüm kapıları açtık." ifadesini kullandı.

"Benzersiz bir Dünya Kupası'na tanık olacağız"

Dünyanın dört bir yanından gelen futbolcuları, yöneticileri ve taraftarları karşılamak için kapsamlı bir plan hazırladıklarını belirten Naimi, 2022 Dünya Kupası'nın bir özelliğinin de mesafelerin yakın oluşu şeklinde olacağını, şampiyona tesislerinin belli bir alan içinde bulunduğunu, taraftarların ve futbolcuların daima bu atmosferde kalacağını söyledi.

Naimi, "Dünya Kupası'nın Katar ve tüm bölge üzerinde kalıcı bir etki bırakacak benzersiz bir versiyonuna tanık olunacağına şüphe yok." dedi.

Festivaller yapılacak

Katarlı yetkili, Dünya Kupası kapsamında yapılacak tüm etkinlik ve programların da Komite'nin iletişim kanalları ve Dünya Kupası için özel olarak geliştirilen Hayya Kart uygulaması üzerinden duyurulacağını kaydetti.

Turnuvalarla eş zamanlı festivaller de gerçekleştirileceğini duyuran Naimi, taraftarların kupa maçlarının yanı sıra festivallere katılabileceğini söyledi.