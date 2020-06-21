Kayseri bölgesi hakemleri dünyaevine girdi

Kayseri Bölgesel Yardımcı Hakem Ahmet Çıtak ile Kayseri Kadın Bölgesel Hakem Fulya Fırat evlendi.

Bir süredir birlikte olan ve geçtiğimiz sene de nişanlanan Kayseri Bölgesel Yardımcı Hakem Ahmet Çıtak ile Kayseri Kadın Bölgesel Hakem Fulya Fırat'tan mutlu haber geldi.

Çift, bugün yakınlarının katılımıyla gerçekleştirilen nikah töreni ile birlikte hayatlarını birleştirdi.