- En Son Haber
- Futbol Haberleri
- Kayseri bölgesi hakemleri dünyaevine girdi
Kayseri bölgesi hakemleri dünyaevine girdi
Kayseri Bölgesel Yardımcı Hakem Ahmet Çıtak ile Kayseri Kadın Bölgesel Hakem Fulya Fırat evlendi.
- Haber Merkezi
- 21.06.2020 - 17:30
Bir süredir birlikte olan ve geçtiğimiz sene de nişanlanan Kayseri Bölgesel Yardımcı Hakem Ahmet Çıtak ile Kayseri Kadın Bölgesel Hakem Fulya Fırat'tan mutlu haber geldi.
Çift, bugün yakınlarının katılımıyla gerçekleştirilen nikah töreni ile birlikte hayatlarını birleştirdi.