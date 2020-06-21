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    Kayseri bölgesi hakemleri dünyaevine girdi

    Kayseri bölgesi hakemleri dünyaevine girdi

    Kayseri Bölgesel Yardımcı Hakem Ahmet Çıtak ile Kayseri Kadın Bölgesel Hakem Fulya Fırat evlendi.
    • Haber Merkezi
    • 21.06.2020 - 17:30
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    Kayseri bölgesi hakemleri dünyaevine girdi

    Bir süredir birlikte olan ve geçtiğimiz sene de nişanlanan Kayseri Bölgesel Yardımcı Hakem Ahmet Çıtak ile Kayseri Kadın Bölgesel Hakem Fulya Fırat'tan mutlu haber geldi.

    Çift, bugün yakınlarının katılımıyla gerçekleştirilen nikah töreni ile birlikte hayatlarını birleştirdi.

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