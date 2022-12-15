Kayserispor 1,5 milyon lira ceza aldı

Kayserispor, ligin 14 haftalık diliminde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 6 kez cezaya çarptırılırken 1,5 milyon lira ceza aldı.

Son yılların en önemli sportif başarısına imza atan ve bir yandan da ekonomik çıkmazdan ötürü sıkıntılar yaşayan Kayserispor, PFDK tarafından 6 maçta cezalandırıldı.

Bu cezalar neticesinde sarı kırmızılı kulübe 1,5 milyon lira para cezası verildi.

Kayserispor ligin ilk 14 haftasında en çok para cezasını usulsüz seyirci almaktan aldı.

Usulsüz seyirci cezaları

Kayserispor’un PFDK’dan yemiş olduğu 1 milyon 481 bin 500 liralık cezanın 856 bin lirasını usulsüz seyirci almaktan yedi.

Kayserispor, usulsüz seyirci almaktan ötürü Giresunspor maçında 400 bin lira, Galatasaray ile oynanan maçta 256 bin lira ve Konyaspor maçında 200 bin lira para cezası aldı.

Saha olayları cezaları

İHA'nın haberine göre; Kayserispor Kulübü, Konyaspor maçında taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56 bin lira, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 2. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 87 bin 500 lira, Trabzonspor maçında taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112 bin lira, Galatasaray maçında merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 50 bin lira, misafir takım taraftarlarının tahliye kapısından kontrolsüz bir şekilde tribüne alınarak statüye aykırı hareket edilmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 56 bin lira, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56 bin lira, Adana Demirspor maçında taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112 bin lira, Gaziantep FK maçında taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 40 bin lira, taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56 bin lira para cezası aldı.