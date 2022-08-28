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    Kayserispor, 3 puanı 3 golle aldı

    Süper Lig'in 4.haftasında Kayserispor, evinde ağırladığı Giresunspor'u 3-0 yenerek puanını 6'ya çıkardı ve bu sezon ikinci galibiyetini aldı.
    • 28.08.2022 - 21:16
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    Kayserispor, 3 puanı 3 golle aldı

    Sezona 2 mağlubiyet ve 1 galibiyet ile istediği gibi başlayamayan Kayserispor, Süper Lig'in 4. haftasında Giresunspor ile karşı karşıya geldi. Kayserispor, Giresunspor'u 3-0 mağlup etti.

    Mame Thiam, penaltıdan yararlanamadı

    Kayseri Kadir Has Stadyumu'nda oynanan mücadelede Kayserispor'un gollerini 22. dakikada Onur Bulut, 71. dakikada Mario Gavranovic ve 87. dakikada Ramazan Civelek attı. Mücadelenin 45+5. dakikasında Mame Thiam penaltı vuruşundan yararlanamadı.

    Kayseri temsilcisi, haftayı 6 puanla tamamladı. Kayserispor, önümüzdeki hafta Fenerbahçe'ye konuk olacak.

    2 maç aradan sonra mağlubiyet yaşayan Giresunspor'un puanı ise 6'da kaldı. Karadeniz ekibi, önümüzdeki hafta Konyaspor'u ağırlayacak.

    Kayserispor, 3 puanı 3 golle aldı #1

    Kayserispor, 3 puanı 3 golle aldı #2


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