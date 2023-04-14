Kayserispor Başkanı Ali Çamlı: Dursun Özbek'in otelinde kalmak suç mu oldu

Süper Lig'de 29. haftanın açılış maçında Galatasaray, sahasında Kayserispor'u konuk etti.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan maç öncesinde sosyal medyada Kayserispor'un takım otobüsünün Dursun Özbek'in otelinin önünde fotoğrafının paylaşılması büyük yankı uyandırmıştı.

Kayserispor'un Başkanı Ali Çamlı ise konu hakkında açıklamalarda bulundu.

Ali Çamlı şu şekilde konuştu:

"Dursun Özbek'in otelinde dün kalmak suç değildi de bugün mü suç oldu? Buna cevap vermeyi bile bilmiyorum ben. Yemek yediğimiz yeri de söyleyelim. Bu çok komik."

Başkan Ali Çamlı, ayrıca şunları söyledi:

"Söyleyenler ve konuşanlar utansın. Buna cevap vermek bile akılla izah edilir bir şey değil. Yenersek iyi, başka bir şey olursa... Otel karşılığı maçı mı vermiş olacağız? Bu ne ahlaksızca tutum ve davranış. Kafasının içinde bu tür şeyler olanlar, ancak bunu düşünebilir."