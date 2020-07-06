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    Kayserispor-Beşiktaş maçının ilk 11'leri

    Beşiktaş, Süper Lig'in 30. haftasının kapanış maçında deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.
    • Haber Merkezi
    • 06.07.2020 - 20:03
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    Kayserispor-Beşiktaş maçının ilk 11'leri #1

    Üçüncülük iddiasını sürdüren Beşiktaş, Galatasaray'ın mağlup olduğu, Sivasspor'un ise berabere kaldığı haftada Kayserispor'u yenerek 4'üncülüğe yükselmek istiyor.

    Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.Saat 21:00'de başlayacak karşılaşma beIN Sports'tan canlı olarak ekranlara gelecek.

    İLK 11'LER

    Kayserispor: Lung, Kvrzic, Sapunaru, Diego Angelo, Miguel Lopes, Djedje, Gustavo, Cenk Şahin, Hasan Hüseyin Acar, Pedro Henrique, Kravets.

    Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Vida, Ruiz, Rıdvan, Necip, Atiba, Elneny, Lens, Diaby, Burak Yılmaz.

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