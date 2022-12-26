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    Kayserispor, eski başkana alacağı karşılığında loca sattı

    Kayserispor Kulübü, eski başkan Erol Bedir’in sahibi olduğu hastanenin alacağına karşılık loca tahsis etti.
    • Haber Merkezi
    • 26.12.2022 - 10:18
    • Güncelleme : 26.12.2022 - 11:27
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    Kayserispor, eski başkana alacağı karşılığında loca sattı

    Kayserispor Kulübü, eski başkan Erol Bedir’in sahibi olduğu özel bir hastanenin 4 milyon 200 bin TL’lik alacağına karşılık loca satışı gerçekleştirdi.

    2.5 yıllık loca tahsis edildi

    Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada; "Kulübümüzün önceki dönem başkanlarından Erol Bedir’in sahip olduğu Özel Dünyam Hastanesi’nin 4 milyon 200 bin TL tutarındaki ödenmesine karşılık Özel Dünyam Hastanesi’ne 2,5 yıllık loca tahsis edilmiş ve böylece borç-alacak ilişkisi kalmamıştır. Herhangi bir icra dosyası/işlemi bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz." denildi.

    Erol Bedir


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