Kayserispor - Galatasaray maçının VAR'ı Davut Dakul Çelik

Süper Lig’in 3. haftasında Galatasaray, saat 21.30’da deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak.

Müsabakayı hakem Alper Akarsu yönetecek.

Akarsu’nun yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ile Mehmet Kısal yapacak. Fatih Tokail, karşılaşmanın dördüncü hakemi olacak.

VAR HAKEMİ DAVUT DAKUL ÇELİK

Kayserispor-Galatasaray maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) koltuğunda ise Davut Dakul Çelik oturacak. Çelik’e AVAR’da Serkan Çimen eşlik edecek.

TRABZONSPOR - ANTALYASPOR MAÇININ VAR HAKEMİ

Öte yandan Süper Lig'de bugün oynanacak Trabzonspor-Antalyaspor maçının VAR'ı da Onur Özütoprak oldu.