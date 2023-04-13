Kayserispor: Galatasaray'dan da 3 puan alacağız

DHA

Süper Lig'de 29. hafta Galatasaray-Kayserispor maçıyla resmen başlayacak.

14 Nisan Cuma akşamı saat 20.30'da Galatasaray'ın ev sahipliğinde Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak mücadele öncesinde Kayserispor cephesinde açıklama geldi.

Sarı-kırmızılı takımın yönetim kurulu Üyesi İsmail Eğin, Galatasaray maçı öncesinde konuştu.

Ümraniyespor karşısında 3 puanı hanelerine yazdırdıklarını hatırlatan Eğin, şunları söyledi:

"Öncesinde Türkiye Kupası Çeyrek Finalinde Fenerbahçe’ye yenilerek elenmiştik. Bu maç bize moral oldu. Yarınki maçta da aynı tempoyla devam etmek istiyoruz. Galatasaray’dan da 3 puan alacağız diye temenni ediyoruz. Puan cetvelinde ilk 6’yı hak ediyoruz. İnşallah daha da iyi yerlerde olacağız. Her şeyin en iyisi olsun."