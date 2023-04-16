Kayserispor galibiyeti sonrası Galatasaraylı futbolculara prim müjdesi! 29. haftayı Kayserispor'a karşı alınan 6-0'lık galibiyetle kapatan Galatasaray'da sarı-kırmızılı yönetim, alınan bu 3 puanın ardından futbolculara 5 milyon TL prim vermeye karar verdi.

Süper Lig'in 29. haftasında Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde Kayserispor'u 6-0'lık farklı bir skorla geçen ve liderliğine devam eden Galatasaray'da keyifler yerinde.

Adım adım şampiyonluğa giden sarı-kırmızılılar, gözünü Süper Lig'in 30. haftasında Alanyaspor'la deplasmanda oynayacağı maça çevirdi.

Galatasaray'da keyifler yerinde

Kayserispor maçının ardından ara vermeden Alanyaspor maçına hazırlanan Galatasaray'ın Okan Buruk yönetiminde son idmanı oldukça verimli geçti.

Antrenmanda keyifleri yerine getiren müjde ise Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'dan geldi. Timur, Kayserispor galibiyetinin primini 5 milyon TL olarak belirledi.

5 milyon TL'lik prim ödenecek

Adana Demirspor karşısında alınan 2-0'lık galibiyetin primlerini Kayserispor maçından hemen önce yatıran sarı-kırmızılı kurmaylar, 5 milyon TL'lik primleri de Alanya'ya gitmeden önce ödemeyi planlıyor.